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РИА Новости
Туризм

На Ставрополье за полгода собрали 139 миллионов рублей курортного сбора

Вчера, 14:41
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© Fotolia / andrey_shkolaНарзанная галерея в Кисловодске
Нарзанная галерея в Кисловодске
© Fotolia / andrey_shkola
НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Власти Ставропольского края собрали за первые шесть месяцев текущего года почти 139 миллионов рублей курортного сбора, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Отмечается устойчивая динамика роста поступлений в рамках курортного сбора. За первое полугодие 2019 года собрано почти 139 миллионов рублей, что превышает плановый показатель", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за январь-июнь 2019 года курорты Кавказских минеральных вод приняли на лечение и отдых 495 тысяч человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2018 году в России было собрано 325 миллионов рублей курортного сбора. Из них 186 миллионов пришлись на Ставропольский край.
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