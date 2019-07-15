На Ставрополье за полгода собрали 139 миллионов рублей курортного сбора

НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Власти Ставропольского края собрали за первые шесть месяцев текущего года почти 139 миллионов рублей курортного сбора, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Отмечается устойчивая динамика роста поступлений в рамках курортного сбора. За первое полугодие 2019 года собрано почти 139 миллионов рублей, что превышает плановый показатель", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за январь-июнь 2019 года курорты Кавказских минеральных вод приняли на лечение и отдых 495 тысяч человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.