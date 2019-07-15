Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

В минувшие выходные прошла встреча лидеров государств и глав правительств ФРГ, Франции и Великобритании. Берлин, Париж и Лондон в общем заявлении выразили обеспокоенность риском развала СВПД под давлением санкций США и из-за решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений соглашения. Также отмечается, что Берлин, Париж и Лондон продолжают поддерживать СВПД, но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.