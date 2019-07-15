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РИА Новости

Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

Вчера, 14:39
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Тегеран ожидает от Европы практических мер по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
В минувшие выходные прошла встреча лидеров государств и глав правительств ФРГ, Франции и Великобритании. Берлин, Париж и Лондон в общем заявлении выразили обеспокоенность риском развала СВПД под давлением санкций США и из-за решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений соглашения. Также отмечается, что Берлин, Париж и Лондон продолжают поддерживать СВПД, но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.
"Иран ожидает от европейских партнёров принятия решений и практических, эффективных и ответственных шагов в процессе реализации СВПД", - сообщил Мусави, комментируя заявлении Франции, ФРГ и Британии по ядерной сделке.
Его слова были опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
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