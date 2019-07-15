Член СПЧ обратится к омбудсмену Чечни из-за сообщения о похищении москвички

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод свяжется с чеченским уполномоченным по правам человека, представителями Общественной палаты, правозащитными организациями для получения дополнительной информации по ситуации с девушкой, которую якобы насильно увезли из Москвы в Чечню для замужества.

Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летнюю девушку из Москвы ее родители насильно увезли в Чечню для замужества.

"Со своей стороны могу сказать, что свяжусь с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике, представителями Общественной палаты, правозащитными организациями Чеченской Республики с тем, чтобы получить дополнительную информацию об этом, поскольку чеченские власти всячески опровергают эту информацию, считают ее фейковой", - сказал РИА Новости Брод.