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РИА Новости

Член СПЧ обратится к омбудсмену Чечни из-за сообщения о похищении москвички

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод свяжется с чеченским уполномоченным по правам человека, представителями Общественной палаты, правозащитными организациями для получения дополнительной информации по ситуации с девушкой, которую якобы насильно увезли из Москвы в Чечню для замужества.
Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летнюю девушку из Москвы ее родители насильно увезли в Чечню для замужества.
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"Со своей стороны могу сказать, что свяжусь с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике, представителями Общественной палаты, правозащитными организациями Чеченской Республики с тем, чтобы получить дополнительную информацию об этом, поскольку чеченские власти всячески опровергают эту информацию, считают ее фейковой", - сказал РИА Новости Брод.
По его словам, пока никаких следов этой девушки нет. "Естественно, что никакого принуждения, нарушения прав при бракосочетании не может быть. Россия - светское государство. И если будет более детальная информация, подтвердится именно факт насильственного вывоза и принуждения вступить в брак, естественно, Совет по правам человека в эту ситуацию вмешается", - добавил член Совета.
Здание Государственной Думы в Москве
14 июля, 18:51
ГД контролирует ситуацию с девушкой, которую якобы насильно увезли в Чечню
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СПЧАлександр БродЧечняОбщество
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