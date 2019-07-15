В Челябинске расширят перечень льготников при переходе на цифровое ТВ

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области предложили расширить перечень категорий льготников, являющихся получателями денежных компенсаций при переходе на цифровое эфирное телевидение, соответствующие поправки в законодательство будут рассмотрены региональными депутатами в августе, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Челябинская область перейдет на цифровое вещание с 14 октября.

"В Челябинской области в перечень тех, кому положены компенсации на приобретение цифровых приставок и антенн, планируется включить инвалидов по слуху, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей, детей погибших защитников Отечества и жертв политических репрессий. С такой инициативой выступил оперативный штаб по цифровому телевидению, который возглавляет первый замгубернатора области Виктор Мамин", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в настоящий момент меры социальной поддержки могут получить семьи или одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, участники, инвалиды и вдовы участников Великой Отечественной войны, а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Кроме того, еще одно послабление предлагается для южноуральцев с низкими доходами. Право на получение субсидии предлагается предоставить семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, добавляется в сообщении.

Новые правила предоставления субсидий на цифровое телевидение планируется закрепить законодательно - депутаты заксобрания Челябинской области рассмотрят поправки в августе, поясняет пресс-служба.