Эксперт прокомментировал задержание основателя "Нового потока" Мазурова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Интерпромбанк после задержания основателя нефтеперерабатывающей группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова может столкнуться с негативными последствиями для бизнеса, такими как отток средств клиентов, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По информации "Нового потока", Мазурова задержали в субботу по прилету в Москву из зарубежной командировки. В МВД России сообщили, что бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до десяти лет заключения. Следствие просит заключить Мазурова в СИЗО. Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов, в частности Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту.

Согласно информации на сайте ЦБ, Мазуров владеет 21,19% акций Интерпромбанка. Это самый крупный пакет среди акционеров кредитной организации. Мазуров с 2010 года является членов совета директоров Интерпромбанка.

"Опыт показывает, что уголовное преследование конечного бенефициара может привести к негативным последствиям для бизнеса банка. Например, банк может столкнуться с оттоком клиентских средств, выводом активов, а также с предписаниями ЦБ РФ", - отметил Осадчий.