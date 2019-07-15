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РИА Новости

Эксперт прокомментировал задержание основателя "Нового потока" Мазурова

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании Новый поток Дмитрий Мазуров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Интерпромбанк после задержания основателя нефтеперерабатывающей группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова может столкнуться с негативными последствиями для бизнеса, такими как отток средств клиентов, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
По информации "Нового потока", Мазурова задержали в субботу по прилету в Москву из зарубежной командировки. В МВД России сообщили, что бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до десяти лет заключения. Следствие просит заключить Мазурова в СИЗО. Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов, в частности Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту.
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Согласно информации на сайте ЦБ, Мазуров владеет 21,19% акций Интерпромбанка. Это самый крупный пакет среди акционеров кредитной организации. Мазуров с 2010 года является членов совета директоров Интерпромбанка.
"Опыт показывает, что уголовное преследование конечного бенефициара может привести к негативным последствиям для бизнеса банка. Например, банк может столкнуться с оттоком клиентских средств, выводом активов, а также с предписаниями ЦБ РФ", - отметил Осадчий.
Чистая прибыль Интерпромбанка в первом квартале текущего года упала более чем в 20 раз, его активы снизились на 1,2 миллиарда рублей. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июня занимал 122-е место в банковской системе РФ.
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