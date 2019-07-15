В ТПП предложили узаконить семейное предпринимательство в России

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил узаконить семейное предпринимательство, глава государства идею поддержал, отметив, что нужно дать четкое определение понятию "семейный бизнес", чтобы люди могли полноценно работать и у государства не было проблем с этим видом деятельности.
В ходе встречи с Катыриным среди прочих вопросов рассматривались варианты поддержки малого и семейного бизнеса в России. Глава ТПП попросил президента поддержать предложение узаконить само понятие "семейное предпринимательство" и указал на то, что представители Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Минэкономразвития, Минпромторга и Минтруда согласны с тем, что нужно проработать нормативную базу, которая была бы посвящена семейному предпринимательству.
"Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства. Тем более что в мире, исходя из ваших материалов, активно используется эта форма", - сказал Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.
9 ноября 2018, 15:45Милонов предложил освободить малый и семейный бизнес от налогов