В ТПП предложили узаконить семейное предпринимательство в России

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил узаконить семейное предпринимательство, глава государства идею поддержал, отметив, что нужно дать четкое определение понятию "семейный бизнес", чтобы люди могли полноценно работать и у государства не было проблем с этим видом деятельности.

В ходе встречи с Катыриным среди прочих вопросов рассматривались варианты поддержки малого и семейного бизнеса в России. Глава ТПП попросил президента поддержать предложение узаконить само понятие "семейное предпринимательство" и указал на то, что представители Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Минэкономразвития, Минпромторга и Минтруда согласны с тем, что нужно проработать нормативную базу, которая была бы посвящена семейному предпринимательству.