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РИА Новости

В ТПП предложили узаконить семейное предпринимательство в России

Вчера, 14:36
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время встречи. 15 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время встречи. 15 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время встречи. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил узаконить семейное предпринимательство, глава государства идею поддержал, отметив, что нужно дать четкое определение понятию "семейный бизнес", чтобы люди могли полноценно работать и у государства не было проблем с этим видом деятельности.
В ходе встречи с Катыриным среди прочих вопросов рассматривались варианты поддержки малого и семейного бизнеса в России. Глава ТПП попросил президента поддержать предложение узаконить само понятие "семейное предпринимательство" и указал на то, что представители Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Минэкономразвития, Минпромторга и Минтруда согласны с тем, что нужно проработать нормативную базу, которая была бы посвящена семейному предпринимательству.
"Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства. Тем более что в мире, исходя из ваших материалов, активно используется эта форма", - сказал Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.
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