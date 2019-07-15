В Иркутской области предупредили о повышении уровня воды в реках

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля ночью в селеопасных районах Южного Прибайкалья местами ожидаются очень сильные дожди, местами по области - ливневые дожди, грозы, при грозах порывы северо-западного ветра - до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.