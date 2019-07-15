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2019-07-15T14:34Z
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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова отметила напряженность вокруг дела Вышинского

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Просьба украинского омбудсмена Людмилы Денисовой не допустить провокаций на рассмотрении дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского говорит о напряженности вокруг него, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Сам Вышинский сообщал об угрозах в адрес судей и возможных провокациях в суде.
Омбудсмен также отметила, что следствие за год так и не предоставило ни одного доказательства вины Вышинского в преступлениях, в которых его обвиняют.
Сегодня Подольский районный суд Киева рассмотрит дело журналиста. Коллеги Вышинского опасаются провокаций.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
4 июля, 10:05
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"Не хотелось бы увидеть уже до боли знакомую картину, как провокаторы-нацики вламываются в суд. Понятно, что нечто похожее готовится, но для нового президента это будет тест на способность держать слово и налаживать в стране новый уклад", — сказал РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала к спокойствию.
"Сегодня ждем суда по Кириллу Вышинскому. Спокойно ждем", — написала она в Telegram.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган допустила, что Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Вчера, 14:31
Юрист оценил новость о возможном скором освобождения ВышинскогоРуководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского сегодня могут выпустить из заключения, считает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. Юрист Михаил Йоффе в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.
Переговоры Москальковой и Денисовой прошли за несколько часов до заседания суда по делу Вышинского, через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В ходе него, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров. Вместе с тем, Медведчук подчеркивал, что нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.
Москалькова на переговорах с Денисовой в понедельник вновь обсудила судьбу Вышинского. После их встречи Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций – о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.
Юрий Бойко
13 июля, 23:30
Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в украинской столице 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. За это ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий по содержанию публикаций.
К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, при том, что он также является гражданином России.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 25 апреля 2019
15 мая, 03:35
Дело Кирилла Вышинского
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.
Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСМИтают инакомыслие
СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийЛюдмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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