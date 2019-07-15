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РИА Новости

Суд рассмотрит жалобу на арест подозреваемого в госизмене Воробьева

Вчера, 14:30
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы.
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева обжаловала решение о его аресте по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.
"Апелляционная жалоба поступила в суд. Ее рассмотрение назначено в Мосгорсуде на 23 июля", - сказала пресс-секретарь Ксения Первовласенко.
5 июля, 17:42
Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше
О задержании помощника Николая Цуканова ФСБ России объявила 5 июля, в тот же день Воробьев был заключен под стражу на два месяца. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.
Источник во властных структурах 12 июля сообщил РИА Новости, что Воробьев уволен с государственной службы.
Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2018 году возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.
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