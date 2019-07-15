Суд рассмотрит жалобу на арест подозреваемого в госизмене Воробьева

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева обжаловала решение о его аресте по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.

"Апелляционная жалоба поступила в суд. Ее рассмотрение назначено в Мосгорсуде на 23 июля", - сказала пресс-секретарь Ксения Первовласенко.

О задержании помощника Николая Цуканова ФСБ России объявила 5 июля, в тот же день Воробьев был заключен под стражу на два месяца. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.

Источник во властных структурах 12 июля сообщил РИА Новости, что Воробьев уволен с государственной службы.