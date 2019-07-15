Полиция опубликовала видео задержания криминальных авторитетов в Люберцах

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Появилось видео задержания криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах. Ролик Появилось видео задержания криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах. Ролик опубликован на сайте подмосковного управления Министерства внутренних дел.

На кадрах видно, что пол помещения усеян лежащими лицом вниз мужчинами. Задержанные ведут себя спокойно, не сопротивляются, почти у всех руки сцеплены за затылком, у нескольких — заведены за спину.

Как сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, сегодня полиция задержала 32 мужчин после "сходки" криминальных авторитетов в Люберцах.

На них завели административные протоколы о мелком хулиганстве.