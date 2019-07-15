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РИА Новости

Полиция опубликовала видео задержания криминальных авторитетов в Люберцах

Вчера, 14:30
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Появилось видео задержания криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах. Ролик опубликован на сайте подмосковного управления Министерства внутренних дел.
На кадрах видно, что пол помещения усеян лежащими лицом вниз мужчинами. Задержанные ведут себя спокойно, не сопротивляются, почти у всех руки сцеплены за затылком, у нескольких — заведены за спину.
Как сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, сегодня полиция задержала 32 мужчин после "сходки" криминальных авторитетов в Люберцах.
На них завели административные протоколы о мелком хулиганстве.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, один из задержанных — Иракли Усоян, внук одного из главарей преступного мира России Деда Хасана (Аслана Усояна), убитого снайпером в центре Москвы в 2013 году.
Задержанные во время сходки воров в законе
Вчера, 12:49
"Сходка" криминальных авторитетов в подмосковных Люберцах, 32 задержанных
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ЛюберцыМосковская областьПроисшествия
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