Полиция опубликовала видео задержания криминальных авторитетов в Люберцах

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Появилось видео задержания криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах. Ролик опубликован на сайте подмосковного управления Министерства внутренних дел.
На кадрах видно, что пол помещения усеян лежащими лицом вниз мужчинами. Задержанные ведут себя спокойно, не сопротивляются, почти у всех руки сцеплены за затылком, у нескольких — заведены за спину.
Как сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, сегодня полиция задержала 32 мужчин после "сходки" криминальных авторитетов в Люберцах.
На них завели административные протоколы о мелком хулиганстве.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, один из задержанных — Иракли Усоян, внук одного из главарей преступного мира России Деда Хасана (Аслана Усояна), убитого снайпером в центре Москвы в 2013 году.