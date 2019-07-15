Министр внутренних дел Румынии уходит в отставку

КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан заявила журналистам, что подала премьеру Виорике Данчилэ прошение об отставке.

Правящая в Румынии Социал-демократическая партия собралась в понедельник на заседание Национального исполнительного комитета, чтобы обсудить перестановки в правительстве. Кого именно из министров могут заменить, заранее не сообщалось.

"Я проинформировала премьера Румынии, что нет необходимости выносить на голосование Исполкома мандат министра внутренних дел, я сама положила мандат на ее стол. Я жду, чтобы моя отставка была принята к сведению", - приводит слова Дан агентство Agerpres

По ее словам, решения о перестановках в правительстве будут носить исключительно политический характер, они не основаны на критериях эффективности того или иного министра. Дан пожелала успеха тому, кто возглавит МВД после нее.