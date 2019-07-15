Министр внутренних дел Румынии уходит в отставку

КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан заявила журналистам, что подала премьеру Виорике Данчилэ прошение об отставке.
Правящая в Румынии Социал-демократическая партия собралась в понедельник на заседание Национального исполнительного комитета, чтобы обсудить перестановки в правительстве. Кого именно из министров могут заменить, заранее не сообщалось.
"Я проинформировала премьера Румынии, что нет необходимости выносить на голосование Исполкома мандат министра внутренних дел, я сама положила мандат на ее стол. Я жду, чтобы моя отставка была принята к сведению", - приводит слова Дан агентство Agerpres.
По ее словам, решения о перестановках в правительстве будут носить исключительно политический характер, они не основаны на критериях эффективности того или иного министра. Дан пожелала успеха тому, кто возглавит МВД после нее.
Дан трижды была министром внутренних дел Румынии. Она занимала этот пост с января по июнь 2017 года при правительстве Сорина Гриндяну, была главой МВД с июня 2017 по январь 2018 года под руководством премьера Михая Тудосе и вновь была утверждена на ту же должность в январе прошлого года уже в кабинете министров Данчилэ.