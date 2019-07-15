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РИА Новости

Министр внутренних дел Румынии уходит в отставку

Вчера, 14:23
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© AFP 2019 / Hans PunzМинистр внутренних дел Румынии Кармен Дан
Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан
© AFP 2019 / Hans Punz
КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан заявила журналистам, что подала премьеру Виорике Данчилэ прошение об отставке.
Правящая в Румынии Социал-демократическая партия собралась в понедельник на заседание Национального исполнительного комитета, чтобы обсудить перестановки в правительстве. Кого именно из министров могут заменить, заранее не сообщалось.
"Я проинформировала премьера Румынии, что нет необходимости выносить на голосование Исполкома мандат министра внутренних дел, я сама положила мандат на ее стол. Я жду, чтобы моя отставка была принята к сведению", - приводит слова Дан агентство Agerpres.
По ее словам, решения о перестановках в правительстве будут носить исключительно политический характер, они не основаны на критериях эффективности того или иного министра. Дан пожелала успеха тому, кто возглавит МВД после нее.
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Дан трижды была министром внутренних дел Румынии. Она занимала этот пост с января по июнь 2017 года при правительстве Сорина Гриндяну, была главой МВД с июня 2017 по январь 2018 года под руководством премьера Михая Тудосе и вновь была утверждена на ту же должность в январе прошлого года уже в кабинете министров Данчилэ.
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