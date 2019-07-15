В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы и града

Прохожие на улице во время дождя. Архивное фото

Прохожие на улице во время дождя

ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вторник из-за ливней, грозы, града и ветра до 17 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.

"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение": с 12.00 часов до 18.00 часов 16 июля 2019 года местами по Воронежской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений - ливни, град, гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Сейчас в Воронежской области 25 градусов тепла.

Спасатели рекомендуют жителям закрыть в квартирах окна при сильном ветре, а оказавшись на улице, не стоять под большими деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи.