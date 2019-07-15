В Госдуме началась встреча российских и грузинских парламентариев

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заседание межпарламентской группы диалога Россия-Грузия началось в Госдуме, передает корреспондент РИА Новости.

Группа создана в 2017 году по инициативе членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии "Альянс патриотов Грузии".

Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

С российской стороны участвуют глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, а также депутаты Казбек Тайсаев и Артем Кавинов.

Калашников тепло обнял гостей и пригласил их садиться. "Мы сядем после этой встречи", - пошутила в ответ Маршания.

Калашников отметил, что в Думе готовы обсуждать весь спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, при этом рассчитывают на готовность грузинской стороны к взаимным шагам.

Ранее инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.