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РИА Новости

В Госдуме началась встреча российских и грузинских парламентариев

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВстреча депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
Встреча депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Встреча депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заседание межпарламентской группы диалога Россия-Грузия началось в Госдуме, передает корреспондент РИА Новости.
Группа создана в 2017 году по инициативе членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии "Альянс патриотов Грузии".
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Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
С российской стороны участвуют глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, а также депутаты Казбек Тайсаев и Артем Кавинов.
Калашников тепло обнял гостей и пригласил их садиться. "Мы сядем после этой встречи", - пошутила в ответ Маршания.
Калашников отметил, что в Думе готовы обсуждать весь спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, при этом рассчитывают на готовность грузинской стороны к взаимным шагам.
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Ранее инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Протесты в ГрузииГосдума РФРоссияГрузияВ мире
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