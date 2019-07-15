Грузинский депутат обвинил Саакашвили в организации антироссийских акций

Депутат парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019

Депутат парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Провокация против российского депутата Сергея Гаврилова в стенах грузинского парламента и выходка журналиста "Рустави 2" являются звеньями одной цепи, провокацией, за которой стоит Михаил Саакашвили и его сторонники, заявил грузинский депутат Георгий Ломия на встрече межпарламентской группы Россия-Грузия в Госдуме.

"Нападение, провокация против российского депутата Гаврилова и хамская выходка журналиста телеканала "Рустави 2" - это все звенья одной цепи. Это все провокации, направленные на обострение отношений между Грузией и Россией. Мы в очередной раз называем эти деструктивные силы - это "Национальное движение" Саакашвили, (Гига) Бокерия. Для них очередной конфликт между Россией и Грузией - средство сохраниться в политике, доказать свою нужность своим зарубежным спонсорам", - заявил Ломия.

По его оценке, "многие в Грузии, конечно, хотели, чтобы наша встреча проходила на более позитивном фоне, тем не менее, я надеюсь, что нам удастся в конструктивном ключе обсудить последние события, найти выход из кризисной ситуации".

"Деструктивные силы в Грузии еще раз попытались сделать все, чтобы свести на нет все те усилия, которые последние три года мы налаживали. Сделали все, чтобы свернуть отношения между Грузией и Россией", - заявил грузинский депутат.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый год каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Вскоре после туристического эмбарго телеведущий грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире высказался бранью в адрес российского руководства. Позже Государственная дума на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.