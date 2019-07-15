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РИА Новости
Культура

В Минкультуры заявили, что не имеют отношения к закрытию фонда Сокурова

Вчера, 14:22
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© AFP 2019 / Tiziana Fabi Российский кинорежиссёр и сценарист Александр Сокуров
Российский кинорежиссёр и сценарист Александр Сокуров
© AFP 2019 / Tiziana Fabi
Российский кинорежиссёр и сценарист Александр Сокуров. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минкультуры РФ принимало участие в создании фонда режиссера Александра Сокурова "Пример интонации", но не имеет отношения к его закрытию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Сокуров в разговоре с РИА Новости заявил о том, что принял решение закрыть некоммерческий фонд "Пример интонации" для поддержки режиссеров-дебютантов из-за финансовых трудностей и сложностей с министерством культуры РФ.
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"О прекращении деятельности фонда мы узнали из СМИ, и, конечно, влиять на его закрытие Минкультуры не может и не могло. Ведомство наоборот выступает за то, чтобы таких фондов было как можно больше. Кстати, напомним, что в создании организации принимало участие Минкультуры России", - сказали в министерстве.
В пресс-службе уточнили, что ведомство в 2014 году выделило 25 миллионов рублей на фильм фонда "Софичка", в 2016 году такую же сумму дали на картину "Глубокие реки".
"В 2017-2019 годах фонд не подавал заявки на участие в питчингах. Нам не совсем понятно, что Александр Николаевич имеет в виду под "агрессивным и оскорбительным отношением", - заключили в пресс-службе.
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации (фонд Александра Сокурова)" создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественным руководителем фонда является Александр Сокуров. Директор фонда — Николай Янкин. В попечительский совет фонда входят советник президента Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.
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КультураМинкультуры РоссииАлександр СокуровОбщество
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