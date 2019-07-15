В Нижнем Новгороде врачи борются за жизнь подростка с ожогами 80% тела

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Врачи ожогового центра при Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде борются за жизнь доставленного из Белгорода юноши, получившего ожоги 80% тела, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы вуза Алексей Никонов.

Семнадцатилетний житель Белгорода 10 июня получил обширные ожоги и термоингаляционную травму в результате неосторожного обращения с бензином, когда произошло его воспламенение. В воскресенье он был доставлен реанимобилем в ожоговый центр в Нижнем Новгороде.