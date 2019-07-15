В Афганистане более 35 человек погибли в результате авиаударов

КАБУЛ, 15 июл - РИА Новости. Более 35 мирных жителей погибли в ночь на понедельник в результате авиаударов иностранных войск по району Гизаб в центральной провинции Урузган в Афганистане, сообщил РИА Новости член местного парламента Кудратулла Рахими.

"Более 35 мирных жителей погибли в результате авиаударов в селе Халдж в Гизабском районе", - заявил Рахими.

По словам местных жителей, авиаудары были нанесены после того, как американские войска совершили рейд на укрепительное сооружение группы боевиков движения "Талибан", однако получили отпор.

Местный житель Аманулла Темори сообщил РИА новости, что многие из убитых были его родственниками, и добавил, что их тела остались под землей. Кроме того, по его словам, шесть боевиков "Талибана" были убиты в результате другого авиаудара, проведенного неподалеку.

Источник добавил, что среди погибших был один из старших командиров талибов Мулла Насрулла.