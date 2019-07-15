Мун Чжэ Ин предупредил Токио о последствиях экспортных ограничений

ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что решение Японии о введении ограничительных мер на экспорт химических компонентов для производства полупроводников и электронного оборудования, будет иметь в итоге негативные последствия для самой японской экономики, но подчеркнул, что дипломатическое решение данной проблемы остается приоритетным.

"Я хотел бы заранее предостеречь, что в конечном итоге японской экономике будет нанесен больший ущерб", - цитирует агентство Ренхап слова главы Южной Кореи в ходе встречи с его советниками в понедельник.

Южнокорейский президент также подчеркнул, что если Япония планирует таким образом добиться снижения роста южнокорейской экономики, "то ее ждет поражение", но добавил, что дипломатический путь разрешения напряженности в отношениях двух стран является приоритетным.

Япония 1 июля объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования. Речь, в частности, идет, о фторированном полиимиде, 90% мирового производства которого приходится на Японию. Он необходим для изготовления гибких органических светодиодных дисплеев, а также резистов для полупроводников. По различным данным, Япония производит 70% резистов в мире. Кроме этого, под ограничения попадает и фторид водорода, который используется для очистки полупроводников.

Официально ограничения вступили в силу с 4 июля. Помимо введения экспортных ограничений Япония также намерена исключить Южную Корею из списка так называемых "белых" стран, которым не требуется каждый раз получать разрешение на покупку высокотехнологичной продукции или технологий. Причиной назван "подрыв доверия" между двумя странами после требования судебных органов Южной Кореи выплатить компенсации корейцам, подневольный труд которых использовался в годы колониализма японскими компаниями (1910-1945 годы). Как ожидается, эта часть решения будет реализована в начале августа.