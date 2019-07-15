Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T14:16Z
https://ria.ru/20190715/1556532796.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Мун Чжэ Ин предупредил Токио о последствиях экспортных ограничений

Вчера, 14:16
341
ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что решение Японии о введении ограничительных мер на экспорт химических компонентов для производства полупроводников и электронного оборудования, будет иметь в итоге негативные последствия для самой японской экономики, но подчеркнул, что дипломатическое решение данной проблемы остается приоритетным.
"Я хотел бы заранее предостеречь, что в конечном итоге японской экономике будет нанесен больший ущерб", - цитирует агентство Ренхап слова главы Южной Кореи в ходе встречи с его советниками в понедельник.
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
31 декабря 2018, 08:00
Арест, бойкот, ненормативная лексика: как сегодня ведутся торговые войны
Южнокорейский президент также подчеркнул, что если Япония планирует таким образом добиться снижения роста южнокорейской экономики, "то ее ждет поражение", но добавил, что дипломатический путь разрешения напряженности в отношениях двух стран является приоритетным.
Япония 1 июля объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования. Речь, в частности, идет, о фторированном полиимиде, 90% мирового производства которого приходится на Японию. Он необходим для изготовления гибких органических светодиодных дисплеев, а также резистов для полупроводников. По различным данным, Япония производит 70% резистов в мире. Кроме этого, под ограничения попадает и фторид водорода, который используется для очистки полупроводников.
Покупатель в фирменном магазине Huawei
12 июля, 09:30
В Huawei попросили США исключить компанию из черного списка
Официально ограничения вступили в силу с 4 июля. Помимо введения экспортных ограничений Япония также намерена исключить Южную Корею из списка так называемых "белых" стран, которым не требуется каждый раз получать разрешение на покупку высокотехнологичной продукции или технологий. Причиной назван "подрыв доверия" между двумя странами после требования судебных органов Южной Кореи выплатить компенсации корейцам, подневольный труд которых использовался в годы колониализма японскими компаниями (1910-1945 годы). Как ожидается, эта часть решения будет реализована в начале августа.
После этого, согласно новым правилам, японские компании должны будут получать одобрения на каждый контракт по поставкам в Южную Корею материалов для полупроводников, в том числе компаниям Samsung Electronics, SK hynix и LG Display. Для получения разрешения в Японии на экспорт материалов может уходить до 90 дней, что на фоне запрета на продукцию Huawei со стороны США ограничения со стороны Токио для южнокорейских производителей усложняет их производственные возможности в области полупроводников и дисплеев.
311301
Обсудить 0
Мун Чжэ ИнЮжная КореяЯпонияВ мире
Рекомендуем
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
В Раде заявили о смене системы голосования в парламенте
РИА
Новости
Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан
Министр внутренних дел Румынии уходит в отставку
В Афганистане более 35 человек погибли в результате авиаударов
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
В МИД рассказали о переговорах по обмену украинских моряков
Лента
новостей
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
В МИД Южной Осетии заявили, что она никогда больше не будет частью Грузии
В Германии рассказали о росте экспорта в Россию вопреки санкциям
На Украине более 56 тысяч человек заболели корью с начала года
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Оппозиция возмущена поведением Зеленского после ЧП у здания "112. Украина"
Москва и Эр-Рияд хотят создать кластеры алюминиевого производства
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Список россиян для обмена с Киевом включает 50 человек, заявила Москалькова
Полиция завела дело после драки у ночного клуба в Москве
Участники акции, посвященной 5-й годовщине начала событий на Майдане, в Киеве
В СНБО опасаются, что Украина "не переживет" третий майдан
Грузинский депутат рассказал о последствиях принятых Россией мер
Здание МИД Испании
В МИД Испании осудили односторонние меры США из-за сотрудничества с Ираном
Здание Общественной палатой РФ в Москве
В ОП рассказали о перспективах права на усыновление для однополых семей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния