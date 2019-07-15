В Екатеринбурге с пустыря уберут арт-объект в виде слова "смерть"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Арт-объект в виде слова "Смерть", появившийся на пустыре в Екатеринбурге, будет убран, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян.
Ранее в Екатеринбурге начался фестиваль партизанского уличного искусства "Карт бланш". Как сообщается в официальной группе фестиваля во "ВКонтакте", автор появившейся инсталляции – пермский уличный художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face. Таким образом, он сделал отсылку к другой своей работе — "Смерть не за горами" в Перми.
"Поскольку это федеральная земля, то либо уберет эту надпись владелец федеральной земли, либо, если он это не сделает до конца дня, будет дано поручение районным службам благоустройства ее убрать", - сказала Мкртчян.
Представитель УМВД по Екатеринбургу сообщил РИА Новости, что заявлений в полицию по поводу появления этой надписи пока не поступало. По его мнению, здесь нет состава преступления.
"Думаю, здесь компетенции полиции нет. (Нарушений) не усматривается. Там же не ругательство какое-то", - уточнил собеседник агентства.
Пустырь, о котором идет речь, вошел в число двух площадок для опроса о месте строительства храма святой Екатерины. Вторая площадка – это бывший приборостроительный завод на улице Горького. Опрос предварительно намечен на вторую половину сентября.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.
В октябре прошлого года на набережной Камы в Перми уличный художник Sad Face демонтировал буквы первого слова в популярном арт-объекте "Счастье не за горами". Взамен слову "счастье" было установлено слово "смерть", в связи с чем надпись изменилась на "Смерть не за горами". Художник признался в содеянном и сам явился в полицию, а позже оплатил принесенный ущерб и выплатил административный штраф размером 15 тысяч рублей.
24 декабря 2018, 10:22СМИ: неизвестные нарисовали свастику на арт-объекте в Киеве