В Екатеринбурге с пустыря уберут арт-объект в виде слова "смерть"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Арт-объект в виде слова "Смерть", появившийся на пустыре в Екатеринбурге, будет убран, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян.

Ранее в Екатеринбурге начался фестиваль партизанского уличного искусства "Карт бланш". Как сообщается в официальной группе фестиваля во " ВКонтакте ", автор появившейся инсталляции – пермский уличный художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face. Таким образом, он сделал отсылку к другой своей работе — "Смерть не за горами" в Перми.

"Поскольку это федеральная земля, то либо уберет эту надпись владелец федеральной земли, либо, если он это не сделает до конца дня, будет дано поручение районным службам благоустройства ее убрать", - сказала Мкртчян.

Представитель УМВД по Екатеринбургу сообщил РИА Новости, что заявлений в полицию по поводу появления этой надписи пока не поступало. По его мнению, здесь нет состава преступления.

"Думаю, здесь компетенции полиции нет. (Нарушений) не усматривается. Там же не ругательство какое-то", - уточнил собеседник агентства.

Пустырь, о котором идет речь, вошел в число двух площадок для опроса о месте строительства храма святой Екатерины. Вторая площадка – это бывший приборостроительный завод на улице Горького. Опрос предварительно намечен на вторую половину сентября.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.