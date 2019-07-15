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РИА Новости

В Екатеринбурге с пустыря уберут арт-объект в виде слова "смерть"

Вчера, 14:15
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© Фото : страница в "ВКонтакте" фестиваля партизанского уличного искусства "Карт бланш" Арт-объект в виде слова "Смерть" в Екатеринбурге
Арт-объект в виде слова Смерть в Екатеринбурге
© Фото : страница в "ВКонтакте" фестиваля партизанского уличного искусства "Карт бланш"
Арт-объект в виде слова "Смерть" в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Арт-объект в виде слова "Смерть", появившийся на пустыре в Екатеринбурге, будет убран, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян.
Ранее в Екатеринбурге начался фестиваль партизанского уличного искусства "Карт бланш". Как сообщается в официальной группе фестиваля во "ВКонтакте", автор появившейся инсталляции – пермский уличный художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face. Таким образом, он сделал отсылку к другой своей работе — "Смерть не за горами" в Перми.
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"Поскольку это федеральная земля, то либо уберет эту надпись владелец федеральной земли, либо, если он это не сделает до конца дня, будет дано поручение районным службам благоустройства ее убрать", - сказала Мкртчян.
Представитель УМВД по Екатеринбургу сообщил РИА Новости, что заявлений в полицию по поводу появления этой надписи пока не поступало. По его мнению, здесь нет состава преступления.
"Думаю, здесь компетенции полиции нет. (Нарушений) не усматривается. Там же не ругательство какое-то", - уточнил собеседник агентства.
Пустырь, о котором идет речь, вошел в число двух площадок для опроса о месте строительства храма святой Екатерины. Вторая площадка – это бывший приборостроительный завод на улице Горького. Опрос предварительно намечен на вторую половину сентября.
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В октябре прошлого года на набережной Камы в Перми уличный художник Sad Face демонтировал буквы первого слова в популярном арт-объекте "Счастье не за горами". Взамен слову "счастье" было установлено слово "смерть", в связи с чем надпись изменилась на "Смерть не за горами". Художник признался в содеянном и сам явился в полицию, а позже оплатил принесенный ущерб и выплатил административный штраф размером 15 тысяч рублей.
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