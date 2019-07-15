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РИА Новости

Мутко посетит пострадавший от паводка Нижнеудинск

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВице-премьер Виталий Мутко
Вице-премьер Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вице-премьер Виталий Мутко. Архивное фото
ИРКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко во вторник вылетит в пострадавший от паводка Нижнеудинск Иркутской области, где осмотрит главные социальные объекты города и встретится с местными жителями, находящимися в пункте временного размещения, сообщили в пресс-службе вице-премьера.
Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка, прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить ход восстановительных работ. В понедельник он вместе с замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонидом Ставицким и главой Иркутской области Сергеем Левченко посетил пункт временного пребывания жителей в санатории "Братское взморье" в Братске. Затем в Тулуне делегация осмотрела жилые дома и социальные учреждения.
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"В планах на вторник, 16 июля, – заседание комиссии по ликвидации последствий паводка, которое пройдет в Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнения. Затем Виталий Мутко вылетит в Нижнеудинск, где осмотрит ряд важнейших городских объектов – районную больницу и поликлинику, детский сад, водозабор. А также посетит техникум железнодорожного транспорта, где развернут пункт долговременного размещения. Там состоится беседа с жителями. Главные темы - выплата компенсаций пострадавшим, ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
В рамках визита в регион, который продлится до 19 июля, также планируется посещение поселков в Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском районах. Мутко осмотрит поврежденные образовательные и медицинские учреждения, инфраструктурные объекты, пункты временного размещения пострадавших.
В сообщении отмечается, что в ходе поездки в ежедневном режиме вице-премьер будет проводить заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также Мутко проведет совещание с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки и встречу с главой МЧС Евгением Зиничевым.
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