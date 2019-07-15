Мутко посетит пострадавший от паводка Нижнеудинск

ИРКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко во вторник вылетит в пострадавший от паводка Нижнеудинск Иркутской области, где осмотрит главные социальные объекты города и встретится с местными жителями, находящимися в пункте временного размещения, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка, прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить ход восстановительных работ. В понедельник он вместе с замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонидом Ставицким и главой Иркутской области Сергеем Левченко посетил пункт временного пребывания жителей в санатории "Братское взморье" в Братске. Затем в Тулуне делегация осмотрела жилые дома и социальные учреждения.

"В планах на вторник, 16 июля, – заседание комиссии по ликвидации последствий паводка, которое пройдет в Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнения. Затем Виталий Мутко вылетит в Нижнеудинск, где осмотрит ряд важнейших городских объектов – районную больницу и поликлинику, детский сад, водозабор. А также посетит техникум железнодорожного транспорта, где развернут пункт долговременного размещения. Там состоится беседа с жителями. Главные темы - выплата компенсаций пострадавшим, ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В рамках визита в регион, который продлится до 19 июля, также планируется посещение поселков в Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском районах. Мутко осмотрит поврежденные образовательные и медицинские учреждения, инфраструктурные объекты, пункты временного размещения пострадавших.