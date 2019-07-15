Лукашенко совершит рабочий визит в Россию

МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Россию, рассчитывает на неформальную встречу и переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, также примет участие в пленарном заседании Форума регионов двух стран в Санкт-Петербурге, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
15 февраля, 16:44Хоккей, политика и лыжи: как встретились президенты России и БелоруссииАлександр Лукашенко как приехал в Сочи на переговоры к Владимиру Путину, так и остался там на четыре дня. Обсудили все – от международной политики до спорта. И даже сами поиграли в хоккей в одной команде. Но объединять страны в одну не решили.
По данным пресс-службы, в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств, сообщили в пресс-службе.
"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
"Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу", - добавили в пресс-службе.
Ранее Лукашенко сообщал, что в рамках рабочей поездки на Форум регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербург 17-18 июля рассчитывает на переговоры с Путиным. Белорусский президент добавил, что запланирована поездка на Валаам, пошутив, что два лидера поедут "на Валаам молиться". Он отмечал, что президенты планируют обсудить дальнейшее развитие интеграции двух стран и спорные моменты в двусторонних отношениях. Позже Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с главой российского государства нет никакой конспирологии и тайн. По его словам, два лидера не собираются "на Валааме что-то тайно решать".
Во время встречи в Минске с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой белорусский президент также выражал надежду, что ко встрече лидеров Белоруссии и РФ будут наработаны какие-то конкретные результаты созданной сторонами рабочей группой по дальнейшему развитию интеграции, чтобы исходя из них выработать повестку дня для обсуждения на высшем уровне 17-18 июля.