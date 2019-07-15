Лукашенко совершит рабочий визит в Россию

Хоккей, политика и лыжи: как встретились президенты России и Белоруссии Александр Лукашенко как приехал в Сочи на переговоры к Владимиру Путину, так и остался там на четыре дня. Обсудили все – от международной политики до спорта. И даже сами поиграли в хоккей в одной команде. Но объединять страны в одну не решили.