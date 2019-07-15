Минтруд назвал формулировку о выходном дне для диспансеризации некорректной

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Появившаяся в СМИ формулировка о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации является некорректной, речь идет об освобождении от работы на день с сохранением зарплаты для работников в возрасте от 40 лет, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Как пояснили РИА Новости в министерстве, Минтруд подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые предусматривают, что работник в возрасте 40 лет и старше может раз в год быть освобожден от работы на один рабочий день (с сохранением среднего заработка) для прохождения диспансеризации. Уточняется, что в настоящее время законопроект прорабатывается с федеральными органами исполнительной власти и сторонами социального партнерства.