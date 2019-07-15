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РИА Новости

На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга

Вчера, 14:08
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© Bank of EnglandНа новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга
На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга
© Bank of England
На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга
ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.
Конкурс по выбору исторической личности, портрет которой будет изображен на новой 50-фунтовой банкноте, был объявлен в ноябре 2018 года. Новые банкноты поступят в обращение к концу 2021 года. Это будет последняя банкнота в серии новых денежных знаков, изготовленных с использованием полимерных материалов. Ожидается, что в 2020 году будут выпущены пластиковые банкноты номиналом 20 фунтов.
Алан Тьюринг
24 декабря 2013, 05:09
Елизавета II посмертно помиловала знаменитого ученого Алана ТьюрингаПо оценкам историков, работа британских дешифровальщиков во главе с Аланом Тюрингом помогла приблизить окончание Второй мировой войны. Однако после войны ученый был осужден за нетрадиционную сексуальную ориентацию, позднее он покончил с собой.
"Алан Тьюринг был выдающимся математиком, чей труд существенно повлиял на то, как мы живем сегодня. Отец компьютерной науки и искусственного интеллекта, герой войны, он внес прорывной и долгосрочный вклад (в развитие Британии)", - сказал Карни, представляя результаты конкурса.
Тьюринг в частности известен тем, что в составе группы математиков смог взломать шифры германских вооруженных сил во время Второй мировой войны.
10-фунтовая купюра с изображением Джейн Остин
14 сентября 2017, 12:53
Банк Англии выпустил десятифунтовую купюру с изображением Джейн Остин
Для определения победителя номинации в состав постоянной группы советников банка Англии по банкнотам были назначены четыре эксперта из научной среды, которые составили шорт-лист из 12 кандидатов. Окончательное решение по кандидатуре утверждал глава Банка Англии.
В середине сентября 2017 года Банк Англии выпустил в обращение новую 10-фунтовую банкноту с использованием полимерных материалов. Годом ранее в обращение поступила пластиковая 5-фунтовая купюра, при изготовлении которой использовались животные жиры. Это вызвало скандал в Великобритании, веганы и представители некоторых религиозных групп призвали Банк Англии отказаться от выпуска таких купюр.
Фунты стерлингов
12 августа 2017, 14:00Акценты - Радио Sputnik
Сальные купюры Банка Англии "заговорили": новый поворот старого скандала"Сало в гранулах" добавило новым банкнотам Банка Англии прочности, а общественной дискуссии по их поводу — живости. Дальше — больше. К протестующим вегетарианцам, кажется, готовы присоединиться британские ученые.
Однако Банк Англии принял решение не исключать животные жиры, несмотря на протесты защитников животных. Новые пластиковые купюры обладают повышенной устойчивостью к агрессивным внешним факторам, а также защитой, их прочность в 2,5 раза выше, чем у бумажных денег.
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ВеликобританияЭкономика
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