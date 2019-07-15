На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга

ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.

Конкурс по выбору исторической личности, портрет которой будет изображен на новой 50-фунтовой банкноте, был объявлен в ноябре 2018 года. Новые банкноты поступят в обращение к концу 2021 года. Это будет последняя банкнота в серии новых денежных знаков, изготовленных с использованием полимерных материалов. Ожидается, что в 2020 году будут выпущены пластиковые банкноты номиналом 20 фунтов.

"Алан Тьюринг был выдающимся математиком, чей труд существенно повлиял на то, как мы живем сегодня. Отец компьютерной науки и искусственного интеллекта, герой войны, он внес прорывной и долгосрочный вклад (в развитие Британии)", - сказал Карни, представляя результаты конкурса.

Тьюринг в частности известен тем, что в составе группы математиков смог взломать шифры германских вооруженных сил во время Второй мировой войны.

Для определения победителя номинации в состав постоянной группы советников банка Англии по банкнотам были назначены четыре эксперта из научной среды, которые составили шорт-лист из 12 кандидатов. Окончательное решение по кандидатуре утверждал глава Банка Англии.

В середине сентября 2017 года Банк Англии выпустил в обращение новую 10-фунтовую банкноту с использованием полимерных материалов. Годом ранее в обращение поступила пластиковая 5-фунтовая купюра, при изготовлении которой использовались животные жиры. Это вызвало скандал в Великобритании, веганы и представители некоторых религиозных групп призвали Банк Англии отказаться от выпуска таких купюр.