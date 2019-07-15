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2019-07-15T14:00Z
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РИА Новости

Полиция завела дело после драки у ночного клуба в Москве

Вчера, 14:00
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Столичная полиция ищет неизвестных, нанесших увечья мужчине в драке у ночного клуба в центре Москвы.
"Полиция проводит необходимые оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 213 УК РФ "Хулиганство" по факту причинения неизвестными телесных повреждений мужчине утром в воскресенье у дома 11 на Болотной набережной. Выясняются все обстоятельства происшествия, сотрудники полиции устанавливают личности всех участников инцидента", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции в понедельник.
Как сообщили СМИ, возле ночного клуба Icon произошла драка со стрельбой между тремя мужчинами и компанией из 7-10 человек. Утверждается, что один из участников получил ранение в живот, также были похищены травматический пистолет и 120 тысяч рублей.
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