Полиция завела дело после драки у ночного клуба в Москве

"Полиция проводит необходимые оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 213 УК РФ "Хулиганство" по факту причинения неизвестными телесных повреждений мужчине утром в воскресенье у дома 11 на Болотной набережной. Выясняются все обстоятельства происшествия, сотрудники полиции устанавливают личности всех участников инцидента", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции в понедельник.

Как сообщили СМИ, возле ночного клуба Icon произошла драка со стрельбой между тремя мужчинами и компанией из 7-10 человек. Утверждается, что один из участников получил ранение в живот, также были похищены травматический пистолет и 120 тысяч рублей.