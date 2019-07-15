Москалькова и Денисова обсудят допуск врачей к задержанным украинцам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмены Украины и РФ договорились "поднять вопрос" о предоставлении независимым врачам возможности обследовать украинцев, задержанных в РФ, в том числе украинских моряков, сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Встреча омбудсменов состоялась в понедельник в Киеве, стороны обсудили механизмы возвращения задержанных россиян и украинцев.

"Мы договорились о том что госпожа Москалькова поднимет вопрос возможности привлечения независимых врачей для того, чтобы обследовать наших граждан", - сказала Денисова на брифинге по итогам встречи.