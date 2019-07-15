Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T18:12Z
https://ria.ru/20190715/1556531843.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152334/06/1523340699_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_91fa981a384ed548a18851330b274945.jpg
РИА Новости

Москалькова и Денисова обсудят допуск врачей к задержанным украинцам

Вчера, 13:59
178
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмены Украины и РФ договорились "поднять вопрос" о предоставлении независимым врачам возможности обследовать украинцев, задержанных в РФ, в том числе украинских моряков, сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Встреча омбудсменов состоялась в понедельник в Киеве, стороны обсудили механизмы возвращения задержанных россиян и украинцев.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Вчера, 13:36
Денисова рассказала о договоренностях по обмену списками задержанных
"Мы договорились о том что госпожа Москалькова поднимет вопрос возможности привлечения независимых врачей для того, чтобы обследовать наших граждан", - сказала Денисова на брифинге по итогам встречи.
По ее словам, речь идет, в частности, об украинских моряках, которые нуждаются в дополнительной медицинской помощи, а также гражданине Украины Павле Грибе, который осужден в Ростове-на-Дону за содействие терроризму.
100002
Обсудить 0
Людмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаПолитика
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Список россиян для обмена с Киевом включает 50 человек, заявила Москалькова
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Эксперт прокомментировал слова Трампа о женщинах-демократах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Денисова рассказала о договоренностях по обмену списками задержанных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова рассказала о предварительной работе по спискам задержанных
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Работа омбудсменов России и Украины продолжится во вторник в Москве
Ракетный комплекс Искандер-М . Архивное фото
СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
Мун Чжэ Ин предупредил Токио о последствиях экспортных ограничений
Полиция завела дело после драки у ночного клуба в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины ситуацию с делом Вышинского
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада
Профилактика лихорадки Денге
На Филиппинах объявили тревогу из-за вспышки лихорадки денге
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в суде
В Кремле надеются, что Вышинский выйдет на свободу
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Денисова просит обеспечить участие Москальковой в заседании по Вышинскому
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Чавушоглу обсудил с Могерини обстановку в Восточном Средиземноморье
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
Лента новостейМолния