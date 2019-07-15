Москалькова и Денисова обсудят допуск врачей к задержанным украинцам

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмены Украины и РФ договорились "поднять вопрос" о предоставлении независимым врачам возможности обследовать украинцев, задержанных в РФ, в том числе украинских моряков, сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Встреча омбудсменов состоялась в понедельник в Киеве, стороны обсудили механизмы возвращения задержанных россиян и украинцев.
"Мы договорились о том что госпожа Москалькова поднимет вопрос возможности привлечения независимых врачей для того, чтобы обследовать наших граждан", - сказала Денисова на брифинге по итогам встречи.
По ее словам, речь идет, в частности, об украинских моряках, которые нуждаются в дополнительной медицинской помощи, а также гражданине Украины Павле Грибе, который осужден в Ростове-на-Дону за содействие терроризму.