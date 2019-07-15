Двое военных, пострадавших при пожаре в Саратовской области, умерли

САРАТОВ, 15 июл – РИА Новости. Двое военнослужащих, пострадавших при возгорании цистерны с топливом в Саратовской области, скончались, сообщил РИА Новости в понедельник зампред правительства области Роман Бусаргин.

Командование Саратовского гарнизона ранее проинформировало, что пожар произошел в субботу, 13 июля, в Саратовской области при заправке цистерны топливом, возгорание ликвидировали, госпитализированы четверо военнослужащих.

"Скончались двое (военнослужащих) от ожогов", - сказал собеседник агентства, отметив, что информацию по остальным двум пострадавшим необходимо уточнять в Минобороны.