Список россиян для обмена с Киевом включает 50 человек, заявила Москалькова

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Список задержанных на Украине граждан РФ для обмена включает 50 человек, 27 из них находятся в местах лишения свободы, заявила в понедельник российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Сегодня из российского списка по 50 гражданам России 27 человек находятся в местах лишения свободы, из них отбывают наказание 13 лиц, нет решений апелляционных инстанций пяти, нет вынесения решений первыми судебными инстанциями восьми лицам, решения судов первой инстанции не вступили в законную силу в отношении одного человека и 23 человека у нас, слава богу, на свободе из этого списка", - сказала Москалькова после встречи с украинским омбудсменов в Киеве.