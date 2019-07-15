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РИА Новости

Список россиян для обмена с Киевом включает 50 человек, заявила Москалькова

Вчера, 13:58
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Список задержанных на Украине граждан РФ для обмена включает 50 человек, 27 из них находятся в местах лишения свободы, заявила в понедельник российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Сегодня из российского списка по 50 гражданам России 27 человек находятся в местах лишения свободы, из них отбывают наказание 13 лиц, нет решений апелляционных инстанций пяти, нет вынесения решений первыми судебными инстанциями восьми лицам, решения судов первой инстанции не вступили в законную силу в отношении одного человека и 23 человека у нас, слава богу, на свободе из этого списка", - сказала Москалькова после встречи с украинским омбудсменов в Киеве.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
Вчера, 13:25
Москалькова прокомментировала телефонный разговор Путина и Зеленского
Она уточнила, что по 23 лицам, которые на свободе, суды приняли решение по изменению меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.
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