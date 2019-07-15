На Филиппинах объявили тревогу из-за вспышки лихорадки денге

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Филиппин объявило в понедельник чрезвычайную ситуацию в нескольких регионах из-за участившихся случаев заражения лихорадкой денге среди населения, пишет портал Министерство здравоохранения Филиппин объявило в понедельник чрезвычайную ситуацию в нескольких регионах из-за участившихся случаев заражения лихорадкой денге среди населения, пишет портал Rappler

Министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке сообщил, что с 1 января по 29 июня 2019 года было зарегистрировано 106 630 случаев заболевания лихорадкой денге, что на 85% больше, чем за тот же период в 2018 году. Кроме того, из-за лихорадки в этом году погибли 456 человек.

Согласно данным министерства, эпидемический порог превышен в следующих регионах: Мимаропа, Западные Висайи, Центральные Висайи и Северный Минданао. Еще в девяти регионах страны превышен уровень, после которого население оповещается об опасной ситуации.