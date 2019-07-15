Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель ЦИК России Элла Памфилова готова провести встречу с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми. Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернется к работе в комиссии", - сообщает пресс-служба ЦИК.

В пресс-службе отметили, что ранее в адрес Памфиловой поступило обращение от муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Оппозиционер Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Он отметил, что будет обжаловать это решение. При проверке подписей Митрохина и Ильи Яшина также было выявлено свыше 10% брака.

В воскресение прошла несанкционированная акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди ее участников - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.