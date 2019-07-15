Власти Оренбуржья и Фонд развития моногородов договорились о сотрудничестве

ОРЕНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Власти Оренбургской области и Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) договорились о сотрудничестве, которое предусматривает строительство дороги к заводу по производству соды в Новотроицке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По словам собеседника агентства, дорога будет построена в рамках инвестпроекта "Новотроицкий содовый завод", которая обеспечит предприятию доступ к федеральным и региональным трассам. Завод на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Новотроицк планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. На строительство дороги Фонд развития моногородов направит порядка 55 миллионов рублей.

"Сотрудничество с фондом Моногорода.рф – это серьезный шаг в развитии монотерриторий. Для привлечения инвесторов нужна комплексная работа. Чтобы повысить конкурентоспособность наших территорий опережающего социально-экономического развития, необходимо, в том числе, развивать инженерную инфраструктуру, сокращать сроки рассмотрения заявок потенциальных резидентов, оказывать государственную поддержку на начальном этапе реализации проектов. Такие возможности у нас есть", – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер на церемонии подписания соглашения.