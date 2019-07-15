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РИА Новости
Оренбургская область

Власти Оренбуржья и Фонд развития моногородов договорились о сотрудничестве

Вчера, 13:51
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ОРЕНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Власти Оренбургской области и Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) договорились о сотрудничестве, которое предусматривает строительство дороги к заводу по производству соды в Новотроицке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
По словам собеседника агентства, дорога будет построена в рамках инвестпроекта "Новотроицкий содовый завод", которая обеспечит предприятию доступ к федеральным и региональным трассам. Завод на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Новотроицк планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. На строительство дороги Фонд развития моногородов направит порядка 55 миллионов рублей.
"Сотрудничество с фондом Моногорода.рф – это серьезный шаг в развитии монотерриторий. Для привлечения инвесторов нужна комплексная работа. Чтобы повысить конкурентоспособность наших территорий опережающего социально-экономического развития, необходимо, в том числе, развивать инженерную инфраструктуру, сокращать сроки рассмотрения заявок потенциальных резидентов, оказывать государственную поддержку на начальном этапе реализации проектов. Такие возможности у нас есть", – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер на церемонии подписания соглашения.
В пресс-службе добавили, что Новотроицкий содовый завод будет производить до 100 тысяч тонн кальцинированной соды в год. В Новотроицке будет создано около 500 рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
12 июля, 15:33
Паслер: у Оренбуржья есть все для успешного развития
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Оренбургская областьДенис Паслер
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