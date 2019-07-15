Кабмин Украины создал механизм компенсации за разрушенное жилье в Донбассе

КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Кабинет министров Украины разработал механизм компенсации за разрушенное жилье в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба украинского правительства.
"Кабинет министров Украины установил механизм денежной компенсации", - говорится в сообщении. Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 тысяч гривен (около 11,6 тысячи долларов).
Для получения компенсации пострадавшие должны обратиться с заявлением о возмещении в областные администрации. Решение о решение о выплате компенсации будут принимать органы местного самоуправления после соответствующего обследования разрушенного жилья.
Кабмин Украины сообщил, что с 2014 года в Луганской области разрушены 393 жилых дома.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.