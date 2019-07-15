Мавзолей и некрополь в Кремле закроют до 25 июля

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Допуск в Мавзолей и некрополь в Кремле будет закрыт с 15 по 25 июля в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню Бокса, сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади мероприятий, посвященных Международному Дню Бокса, допуск посетителей в Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 15 по 25 июля 2019 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.