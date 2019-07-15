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РИА Новости

Чавушоглу обсудил с Могерини обстановку в Восточном Средиземноморье

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини ситуацию в Восточном Средиземноморье, где обостряется напряженность из-за проведения Анкарой геологоразведки на шельфе Кипра, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Ранее МИД Турции сообщил, что Анкара поддерживает лидера турок-киприотов Мустафу Акынджи, предложившего исследовать и разрабатывать морские месторождения Кипра совместно греческой и турецкой общинами острова, и призвал все заинтересованные стороны, в том числе ООН и Евросоюз, поддержать эту инициативу.
"Наш министр провел с Могерини телефонные переговоры по теме Восточного Средиземноморья", - сказал собеседник агентства.
В исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
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Ранее МИД Греции осудил бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра, и потребовал немедленно прекратить его. Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события. Как заявила представитель госдепа Морган Ортагус, США считают действия Турции в территориальных водах Кипра "провокационным шагом" и призывают Анкару остановить бурение.
В МИД РФ ранее отмечали, что Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
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Мевлют ЧавушоглуФедерика МогериниЕвросоюзТурцияВ мире
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