Анна Нетребко эпатажно выступила в мини-юбке

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко спела арию на торжественном приеме в Германии, спускаясь по лестнице в мини-юбке на высоких каблуках. Видео опубликовано в инстаграме певицы.

"Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден-Бадене Андреаса, который после многих лет оставляет свой пост! Потрясающий человек, которого я знаю более 20 лет! Искренне любящий музыку и артистов! Спасибо за все! Мы тебя любим!" — написала она.