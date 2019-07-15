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РИА Новости

Денисова рассказала о договоренностях по обмену списками задержанных

Вчера, 13:36
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова после встречи в Киеве с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой заявила, что они договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев.
“Мы продолжим сотрудничество и говорили о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию тех граждан... будем проводить, возможно, встречи для решения механизмов их возвращения”, - сказала Денисова на брифинге после встречи с Москальковой в Киеве.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
11 июня, 20:23
Омбудсмены России и Украины подпишут меморандум о сотрудничестве
Также Денисова сообщила, что они с Москальковой намерены во вторник обменяться списками задержанных украинцев и россиян для дальнейшей верификации. “Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан, которые находятся на территориях Украины и России в местах несвободы, будем их верифицировать и дальше работать над наработкой механизма возвращения наших граждан на родину”, - добавила Денисова.
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Людмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаПолитика
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