Денисова рассказала о договоренностях по обмену списками задержанных

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова после встречи в Киеве с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой заявила, что они договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев.

“Мы продолжим сотрудничество и говорили о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию тех граждан... будем проводить, возможно, встречи для решения механизмов их возвращения”, - сказала Денисова на брифинге после встречи с Москальковой в Киеве.

Также Денисова сообщила, что они с Москальковой намерены во вторник обменяться списками задержанных украинцев и россиян для дальнейшей верификации. “Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан, которые находятся на территориях Украины и России в местах несвободы, будем их верифицировать и дальше работать над наработкой механизма возвращения наших граждан на родину”, - добавила Денисова.