Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T13:35Z
https://ria.ru/20190715/1556528855.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Во Франции четыре человека погибли при столкновении машины и поезда

Вчера, 13:35
182
ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения машины и регионального поезда (TER) на переезде во французской коммуне Авенэ-Валь-Д'Ор (департамент Марна), сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что столкновение транспортных средств произошло в понедельник до 10.00 (11.00 мск). Четверо пассажиров машины – женщина и трое детей - погибли, еще четыре человека получили легкие ранения.
В поезде, который следовал из Эперне в Реймс, находилось 24 пассажира. Сейчас на месте работают спасатели, префектурой департамента Марна открыт центр психологической поддержки.
001200
Обсудить 0
ФранцияВ мире
Рекомендуем
В Пакистане из-за наводнений погибли более 20 человек
РИА
Новости
В Афганистане более 35 человек погибли в результате авиаударов
Профилактика лихорадки Денге
На Филиппинах объявили тревогу из-за вспышки лихорадки денге
В Багдаде два человека погибли в результате взрывов
Лента
новостей
В Афганистане девять человек погибли при подрыве автомобиля
В Мексике вспыхнул пожар на территории заповедника
В Кузбассе полуторагодовалый ребенок выпал со второго этажа
На востоке ДР Конго убили двух сотрудников сети по борьбе с Эболой
На северо-востоке Афганистана талибы захватили двадцать деревень
В Индии число погибших при обрушении закусочной возросло до 14 человек
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,3
Двух жителей Челябинска обвиняют в краже более десяти миллионов рублей
На Украине более 56 тысяч человек заболели корью с начала года
В Брянской области завели уголовное дело после гибели ребенка в водоеме
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже. 1 июня 2019
МИД предупредил россиян об акциях протеста "желтых жилетов" во Франции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния