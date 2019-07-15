Во Франции четыре человека погибли при столкновении машины и поезда

ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения машины и регионального поезда (TER) на переезде во французской коммуне Авенэ-Валь-Д'Ор (департамент Марна), сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что столкновение транспортных средств произошло в понедельник до 10.00 (11.00 мск). Четверо пассажиров машины – женщина и трое детей - погибли, еще четыре человека получили легкие ранения.
В поезде, который следовал из Эперне в Реймс, находилось 24 пассажира. Сейчас на месте работают спасатели, префектурой департамента Марна открыт центр психологической поддержки.