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2019-07-15T13:58Z
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РИА Новости

Власти Бурятии объяснили появление дыма в Улан-Удэ и пригородах

Вчера, 13:34
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КРАСНОЯРСК, 15 июл - РИА Новости. Дым в столицу Бурятии Улан-Удэ и пригороды принесло от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
"Появление дыма в пригороде и Улан-Удэ не связано с лесными пожарами на территории Республики Бурятия. По данным космоснимков причиной задымления являются действующие лесные пожары на территории Иркутской области и Красноярского края. По состоянию на 15 июля на территории Иркутской области действуют 88 лесных пожаров на общей площади 104 284 гектаров, на территории Красноярского края действуют 82 лесных пожаров на общей площади 274 069 гектаров", - говорится в сообщении.
Пожар в тайге
17 июня, 09:07
В Иркутской области горит почти полторы тысячи гектаров тайги
Ранее сообщалось, что на утро понедельника в трех районах Бурятии действует несколько пожаров на площади чуть более ста гектаров. Кроме того, в труднодоступных зонах Северо-Байкальского района тушат три пожара на площади 1453 гектара. В Северо-Байкальском районе и Забайкальском нацпарке введен режим ЧС.
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Красноярский крайИркутская областьКрасноярскПроисшествия
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