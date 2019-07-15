Власти Бурятии объяснили появление дыма в Улан-Удэ и пригородах

КРАСНОЯРСК, 15 июл - РИА Новости. Дым в столицу Бурятии Улан-Удэ и пригороды принесло от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

"Появление дыма в пригороде и Улан-Удэ не связано с лесными пожарами на территории Республики Бурятия. По данным космоснимков причиной задымления являются действующие лесные пожары на территории Иркутской области и Красноярского края. По состоянию на 15 июля на территории Иркутской области действуют 88 лесных пожаров на общей площади 104 284 гектаров, на территории Красноярского края действуют 82 лесных пожаров на общей площади 274 069 гектаров", - говорится в сообщении.