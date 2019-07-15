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2019-07-15T13:27Z
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РИА Новости

В Кузбассе полуторагодовалый ребенок выпал со второго этажа

Вчера, 13:27
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КЕМЕРОВО, 15 июл – РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры в Новокузнецке на втором этаже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
"Накануне около 20.40 в отдел полиции "Заводской" УМВД России по городу Новокузнецку из медучреждения поступил сигнал о травмировании полуторагодовалого мальчика. Сотрудники полиции выяснили, что ребенок выпал из окна 2-го этажа многоквартирного жилого дома по улице Тореза", – говорится в сообщении.
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Полицейские установили, что мама оставила малыша играть с другими детьми, а сама вышла в соседнюю комнату. В это время мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении. Ему диагностированы травмы различной степени тяжести.
Отмечается, что по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Если будет установлено, что несчастный случай произошел по вине родителей, они могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.
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МВД РоссииРоссияКемеровская областьПроисшествия
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