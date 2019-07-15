В Кузбассе полуторагодовалый ребенок выпал со второго этажа

КЕМЕРОВО, 15 июл – РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры в Новокузнецке на втором этаже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"Накануне около 20.40 в отдел полиции "Заводской" УМВД России по городу Новокузнецку из медучреждения поступил сигнал о травмировании полуторагодовалого мальчика. Сотрудники полиции выяснили, что ребенок выпал из окна 2-го этажа многоквартирного жилого дома по улице Тореза", – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мама оставила малыша играть с другими детьми, а сама вышла в соседнюю комнату. В это время мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении. Ему диагностированы травмы различной степени тяжести.