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РИА Новости

Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Вчера, 13:23
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© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтактеДТП в Башкирии. 14 июля 2019
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтакте
УФА, 15 июл - РИА Новости. Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. По уточнённым данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
"Уфимским межрайонным следственным отделом СУСК по Башкирии по подозрению в совершении преступления о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц, задержан 32-летний житель Татарстана, который управлял автобусом в момент аварии", - сообщили в башкирском следкоме.
По данным ведомства, в аварии погибли шесть человек, 30 человек получили повреждения различной степени тяжести, часть из них остается в больницах.
"Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы в отношении погибших, назначено автотехническая экспертиза, чтобы выяснить, был ли автобус исправен. Специалисты истребуют документы у компании перевозчика, которая находится в Набережных Челнах", - информирует ведомство.
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ДТП с автобусом в БашкирииРеспублика БашкортостанПроисшествия
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