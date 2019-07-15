Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

УФА, 15 июл - РИА Новости. Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. По уточнённым данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"Уфимским межрайонным следственным отделом СУСК по Башкирии по подозрению в совершении преступления о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц, задержан 32-летний житель Татарстана, который управлял автобусом в момент аварии", - сообщили в башкирском следкоме.

По данным ведомства, в аварии погибли шесть человек, 30 человек получили повреждения различной степени тяжести, часть из них остается в больницах.