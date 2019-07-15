Двух жителей Челябинска обвиняют в краже более десяти миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл - РИА Новости. Двум жителям Челябинска, подозреваемым в покушениях на хищение из банкоматов более 10 миллионов рублей, предъявлено обвинение, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, следственной частью ГСУ ГУМВД России по региону расследуется уголовное дело о серии ночных покушений на хищения денежных средств из банкоматов, расположенных в почтовых отделениях и торговых комплексах Челябинска и области. Двое челябинцев, 1981 и 1984 годов рождения, подбирая ключи, ночью проникали в помещения и вскрывали расположенные в них банкоматы. Ущерб составил более 10 миллионов рублей.

"Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что мужчины могли совершить более 15 эпизодов аналогичных преступлений в Челябинской и Курганской областях.