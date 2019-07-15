МИД предупредил россиян об акциях протеста "желтых жилетов" во Франции

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России рекомендует российским гражданам избегать людных мест в Париже 20 июля из-за очередной акции "желтых жилетов".
"Франция – 20 июля в Париже планируются очередные акции протеста активистов движения "желтых жилетов"; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.