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2019-07-15T13:18Z
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РИА Новости

Источник сообщил о задержании в Люберцах внука Деда Хасана

Вчера, 13:18
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Среди задержанных криминальных авторитетов в Люберцах был Иракли Усоян - внук убитого снайпером в центре Москвы одного из лидеров преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В понедельник ГУМВД по Подмосковью заявило, что полиция задержала 32 мужчин после "сходки" криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах, на них завели административные протоколы о мелком хулиганстве.
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"Иракли Усоян, который приходится внуком криминальному авторитету Деду Хасану, задержан в Люберцах вместе с остальными находящимися на криминальной сходке в одном из ресторанов города", - рассказал собеседник агентства.
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ГУМВДМоскваМосковская областьДед Хасан (Аслан Усоян)Происшествия
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