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РИА Новости

РГАЛИ работает в штатном режиме после пожара

Вчера, 13:16
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© Фото : РГАЛИ Российский государственный архив литературы и искусства
Российский государственный архив литературы и искусства
© Фото : РГАЛИ
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), где в пятницу случился пожар, работает в штатном режиме, но работа читального зала микрофильмов и госучреждений в первом корпусе временно ограничена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росархива.
Пожар в первом корпусе РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, пожар ликвидировали.
Здание Российского государственного архива литературы и искусства, где произошел пожар. 12 июля 2019
12 июля, 16:00
Сотрудница РГАЛИ: на этаже, где случился пожар, не было ценных документов
"Архив работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Как уточняется на сайте учреждения, профессиональные действия сотрудников пожарной охраны МЧС РФ позволили минимизировать ущерб зданию и архивным документам.
"В настоящее время Росархивом и РГАЛИ проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий возгорания", - добавляется в сообщении.
При этом временно ограничена работа читального зала микрофильмов и госучреждений.
Ранее глава Росархива Андрей Артизов сообщил РИА Новости, что намокшие при тушении документы отправят в морозильные камеры для восстановления. Как сообщили в РГАЛИ, некоторые дела будут просушивать в стенах архива, перекладывая листы бумажными полотенцами.
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
12 июля, 14:33
В МЧС рассказали подробности пожара в РГАЛИ
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) - крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства. В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
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