РГАЛИ работает в штатном режиме после пожара

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), где в пятницу случился пожар, работает в штатном режиме, но работа читального зала микрофильмов и госучреждений в первом корпусе временно ограничена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росархива.

Пожар в первом корпусе РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, пожар ликвидировали.

"Архив работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Как уточняется на сайте учреждения, профессиональные действия сотрудников пожарной охраны МЧС РФ позволили минимизировать ущерб зданию и архивным документам.

"В настоящее время Росархивом и РГАЛИ проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий возгорания", - добавляется в сообщении.

При этом временно ограничена работа читального зала микрофильмов и госучреждений.

Ранее глава Росархива Андрей Артизов сообщил РИА Новости, что намокшие при тушении документы отправят в морозильные камеры для восстановления. Как сообщили в РГАЛИ, некоторые дела будут просушивать в стенах архива, перекладывая листы бумажными полотенцами.