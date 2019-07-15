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РИА Новости

В Киеве завершилась встреча Москальковой и Денисовой

Вчера, 13:16
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© РИА НовостиУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Встреча омбудсменов Украины и РФ в Киеве завершилась, обсуждалось много вопросов, в том числе механизм возвращения украинских граждан из России и российских граждан с Украины, сообщила на брифинге украинский омбудсмен Людмила Денисова.
"Сотрудничество уполномоченных (по правам человека - ред.) продолжается в направлении улучшения жизни наших граждан двух государств. Мы обсудили такие вопросы, как механизм возвращения граждан Украины, которые находятся на территории РФ, и граждан РФ, находящихся на территории Украины, содержащихся в местах несвободы", - заявила Денисова на брифинге, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Также он сообщила, что на встрече омбудсмены обсудили "возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской помощью".
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Людмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияКиевВ мире
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