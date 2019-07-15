В Киеве завершилась встреча Москальковой и Денисовой

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Встреча омбудсменов Украины и РФ в Киеве завершилась, обсуждалось много вопросов, в том числе механизм возвращения украинских граждан из России и российских граждан с Украины, сообщила на брифинге украинский омбудсмен Людмила Денисова.