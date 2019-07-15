Личность второго погибшего при ЧП с вертолетом в Подмосковье подтвердили

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вторым погибшим при жесткой посадке вертолета в Солнечногорском районе Подмосковья является Олег Чернигин, подтвердила РИА Новости ответственный секретарь Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Анна Зверева.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что вторым пилотом, погибшим при жесткой посадке вертолета в Солнечногорском районе Подмосковья, оказался Олег Чернигин.

"Чернигин Олег Евгеньевич", - сказала Зверева, отвечая на вопрос, известно ли имя второго погибшего при крушении вертолета.

Уточнить его должность она затруднилась.

Ранее представитель регионального главка МЧС сообщил РИА Новости, что возле деревни Барская совершил жесткую посадку вертолет Robinson, по предварительным данным, два человека погибли.