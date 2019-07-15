МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Южная Осетия готовится открыть посольство в Сирии, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Дмитрий Медоев.

"Что касается нашего представительства в других странах, отмечу, что Южная Осетия имеет посольство в РФ, Никарагуа и Венесуэле, Абхазии, идет подготовка к учреждению дипломатической миссии в Дамаске. Считаю также уместным сказать о наших представительствах в таких странах, как Турция, Бразилия, Италия. Это направление также развивается и представляет определенный интерес", - сообщил РИА Новости Медоев.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.