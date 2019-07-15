Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T13:11Z
https://ria.ru/20190715/1556525831.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155652/17/1556521771_0:60:3197:1858_1036x0_80_0_0_92e3a7789c7fd94789d321880c82d91a.jpg
РИА Новости

Южная Осетия готовится открыть посольство в Сирии

Вчера, 13:11
310
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Южная Осетия готовится открыть посольство в Сирии, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Дмитрий Медоев.
"Что касается нашего представительства в других странах, отмечу, что Южная Осетия имеет посольство в РФ, Никарагуа и Венесуэле, Абхазии, идет подготовка к учреждению дипломатической миссии в Дамаске. Считаю также уместным сказать о наших представительствах в таких странах, как Турция, Бразилия, Италия. Это направление также развивается и представляет определенный интерес", - сообщил РИА Новости Медоев.
Штаб-квартира ОБСЕ
8 июля, 20:13
МИД Южной Осетии считает, что ОБСЕ пошла на поводу у Грузии
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости республик объявила Сирия.
911001
Обсудить 0
Дмитрий МедоевСирияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
В МИД Южной Осетии заявили, что она никогда больше не будет частью Грузии
РИА
Новости
Депутат парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Георгий Ломия во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
Грузинский депутат обвинил Саакашвили в организации антироссийских акций
Депутаты парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии во время встречи с депутатами Госдумы РФ в Москве. 15 июля 2019
Грузинские депутаты призвали Россию помочь в диалоге с абхазами и осетинами
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
Дмитрий Медоев: привычной для советских людей "солнечной Грузии" больше нет
Лента
новостей
В ДНР завели дела против пяти украинских командиров после обстрелов
Ракетный комплекс Искандер-М . Архивное фото
СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
Здание МИД Испании
В МИД Испании осудили односторонние меры США из-за сотрудничества с Ираном
Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве. 15 июля 2019
Грузинский депутат рассказал, как добрался до России
Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве
Грузинский депутат прокомментировал вопрос о визах с Россией
Встреча депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
В Госдуме началась встреча российских и грузинских парламентариев
Предвыборная акция в Киеве
Украинская полиция сообщила о четырех тысячах нарушений в связи с выборами
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в суде
В Кремле надеются, что Вышинский выйдет на свободу
Местные жители на одной из улиц в Алеппо
В Сирии шесть человек погибли в результате обстрела боевиков
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин не планирует встречаться с делегацией грузинских парламентариев
Встреча депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. 15 июля 2019
Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния