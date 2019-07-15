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РИА Новости

В "Деловой России" рассказали об интересе инвесторов из Бахрейна к Крыму

Вчера, 13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета Ялтинского форума Андрей Назаров подтвердил РИА Новости намерение инвесторов из Бахрейна вкладывать в инфраструктурные проекты в Крыму, отметив, что представители ближневосточной страны уже несколько раз приезжали на полуостров.
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина. Предполагается, что выделенные средства будут направлены на строительство дорог, железнодорожных сооружений и ряда других инфраструктурных проектов.
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"Инвесторы из Бахрейна обратились к нам в прошлом году. За это время представители интересующейся инвестициями в инфраструктуру Крыма компании провели несколько бизнес-миссий в регион, где смогли ознакомиться с энергетическими предприятиями, инфраструктурными достижениями, потенциалом туристического и жилищного секторов. Сейчас мы определили пул проектов, которые возможно реализовать в Крыму, и подписали меморандум о сотрудничестве", - сказал в комментарии РИА Новости Назаров.
Он добавил, что речь в данном случае идет о целой цепи проектов, сумма инвестиций которых может вырасти до 500 миллионов евро.
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Андрей НазаровДеловая РоссияКрымЭкономика
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