В "Деловой России" рассказали об интересе инвесторов из Бахрейна к Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета Ялтинского форума Андрей Назаров подтвердил РИА Новости намерение инвесторов из Бахрейна вкладывать в инфраструктурные проекты в Крыму, отметив, что представители ближневосточной страны уже несколько раз приезжали на полуостров.

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина. Предполагается, что выделенные средства будут направлены на строительство дорог, железнодорожных сооружений и ряда других инфраструктурных проектов.

"Инвесторы из Бахрейна обратились к нам в прошлом году. За это время представители интересующейся инвестициями в инфраструктуру Крыма компании провели несколько бизнес-миссий в регион, где смогли ознакомиться с энергетическими предприятиями, инфраструктурными достижениями, потенциалом туристического и жилищного секторов. Сейчас мы определили пул проектов, которые возможно реализовать в Крыму, и подписали меморандум о сотрудничестве", - сказал в комментарии РИА Новости Назаров.