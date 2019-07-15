Глава МГИК предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Срок проверки подписей кандидатов в депутаты в будущем надо увеличить до 15 дней, это позволит в более спокойном режиме осуществлять проверку, у проверяющих и кандидатов будет больше времени, чтобы разобраться в возникающих вопросах, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, самая большая проблема заключается в том, что кандидаты обычно сдают подписи в последние два дня, а срок проверки ограничен десятью днями.

"В частности, 6 июля последний день был сдачи, в этот период десятидневный попадает четыре выходных. Естественно, это неудобно, создает проблему, потому что в сжатые сроки надо проверить. В одном округе это могут быть два человека, которые идут по подписям, в другом - десять человек. Поэтому, наверное, надо в будущем увеличивать срок для того, чтобы спокойно можно было разобраться, выслушать претензии кандидата, заслушать возражения", - сказал Горбунов в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

По его словам, эту проблему в будущем можно решить, увеличив срок на пять дней.

"Я думаю, что срок можно продлить дней до 15, потому что до дня выборов еще времени много, и я думаю, что лишние 5 дней позволят более в спокойной обстановке проводить проверки", - сказал Горбунов.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.