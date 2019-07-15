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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глава МГИК предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Срок проверки подписей кандидатов в депутаты в будущем надо увеличить до 15 дней, это позволит в более спокойном режиме осуществлять проверку, у проверяющих и кандидатов будет больше времени, чтобы разобраться в возникающих вопросах, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
По его словам, самая большая проблема заключается в том, что кандидаты обычно сдают подписи в последние два дня, а срок проверки ограничен десятью днями.
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"В частности, 6 июля последний день был сдачи, в этот период десятидневный попадает четыре выходных. Естественно, это неудобно, создает проблему, потому что в сжатые сроки надо проверить. В одном округе это могут быть два человека, которые идут по подписям, в другом - десять человек. Поэтому, наверное, надо в будущем увеличивать срок для того, чтобы спокойно можно было разобраться, выслушать претензии кандидата, заслушать возражения", - сказал Горбунов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, эту проблему в будущем можно решить, увеличив срок на пять дней.
"Я думаю, что срок можно продлить дней до 15, потому что до дня выборов еще времени много, и я думаю, что лишние 5 дней позволят более в спокойной обстановке проводить проверки", - сказал Горбунов.
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Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомЛДПРМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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