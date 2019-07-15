Решение по льготам "Роснефти" на 2,6 трлн рублей не принято, заявил Песков

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину представил план нового проекта развития Арктики, в рамках которого он просит налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей и прогнозирует инвестиции компаний свыше 5 триллионов рублей.

"Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз", - сказал Песков.