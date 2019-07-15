Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T13:12Z
https://ria.ru/20190715/1556525648.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155572/66/1555726658_0:0:2812:1581_1036x0_80_0_0_f26b33051730c79c3af3eba6c9bb54d7.jpg
РИА Новости

Решение по льготам "Роснефти" на 2,6 трлн рублей не принято, заявил Песков

Вчера, 13:09
1430
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Решений предоставить "Роснефти" 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину представил план нового проекта развития Арктики, в рамках которого он просит налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей и прогнозирует инвестиции компаний свыше 5 триллионов рублей.
Завод Ямал СПГ-1
23 мая, 08:00
Арктический локомотив, или Десятки миллиардов в новые мощности СПГ
"Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз", - сказал Песков.
165501435
Обсудить 12
РоснефтьДмитрий ПесковВладимир ПутинИгорь СечинЭкономика
Популярные комментарии
Надо поднять пенсионный возраст ещё на 5 лет и помочь "бедному" Сечину.
15 июля, 13:59
9 10
3021141
Т.е. обсуждать куда деньги народа пойдут вы не намерены, так? Слуги народа, что сказать!
15 июля, 14:02
Господин Гражданин
2700001
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Глава НАСА объяснил, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния