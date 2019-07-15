Юрия Шатунова выписали из больницы после операции

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Певец Юрий Шатунов выписался из больницы, в ближайшее время он планирует отправиться на реабилитацию, рассказал РИА Новости директор артиста Аркадий Кудряшов.

В начале июля продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил РИА Новости, что Шатунов перенес операцию в одной из столичных клиник из-за воспаления гайморовой пазухи.

"Юра в ближайшее время с семьей отправится в Сочи на реабилитацию", - рассказал Кудряшов.